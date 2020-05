Calciomercato Roma, non solo Pellegrini: il Psg punta anche Calafiori

GAZZETTA.IT - Gli occhi degli osservatori del Psg sulla Roma. E non su due giocatori qualsiasi, ma su due romani, entrambi frutto del vivaio: Lorenzo Pellegrini e Riccardo Calafiori. Il primo ha un contratto fino al 2022 con clausola rescissoria da 30 milioni e vorrebbe chiudere la carriera a Roma, ma per motivi di bilancio potrebbe essere sacrificato. La società cercherà di evitarlo fino all’ultimo, rinnovandogli il contratto fino al 2025, anche se l’interesse del Paris Saint Germain è concreto: i francesi gli offrirebbero un ingaggio da oltre 4 milioni a stagione.

Stesso discorso per quanto riguarda Calafiori, il terzino sinistro della Primavera, gestito da Mino Raiola. La Roma ha intenzione di prolungare il suo contratto (scadenza 2022) adesso che ha compiuto 18 anni, ma anche in questo caso gli occhi dei parigini sono vigili sul ragazzo. Per la Roma sarebbe un’occasione di fare cassa e plusvalenza secca, ma come per Pellegrini l’idea è quella di provare a trattenerlo, cedendolo davvero solo in caso di estrema necessità.

