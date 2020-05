Su Jan Vertonghen sono puntati gli occhi di diversi club: non solo la Roma, come circolato nelle ultime settimane, starebbe monitorando la situazione del calciatore in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato dal quotidiano, anche il Napoli avrebbe messo nel mirino il difensore, e dal ds dei partenopei Cristiano Giuntoli sarebbe addirittura partita un'offerta diretta al giocatore sulla base di un contratto biennale con opzione di rinnovo per la terza stagione.

(Tuttosport)