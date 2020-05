Calcio, si fa avanti il fondo Cvc: proposta miliardaria per la Serie A

Il calcio italiano è finito nel radar del gruppo Cvc, un gigante internazionale degli investimenti già noto nella Formula 1 e nel Sei Nazioni di rugby, che avrebbe avviato discussioni preliminari per presentare una proposta alla Lega Serie A per il lancio di un'iniziativa nel settore dei diritti tv. L'obiettivo sarebbe costituire una newco dove confluirebbero i diritti tv a partire dal 2021, quando scadrà il contratto con Sky e Dazn. L'accordo potrebbe valere 10 anni e permetterebbe alla Lega di incassare subito un importante incasso cash, poi la newco andrebbe a trattare con i broadcaster per la rivendita dei diritti.

La proposta di Cvc dovrà comunque confrontarsi con la legge Melandri, che obbliga al bando per i diritti per il prossimo triennio il cui timing risulta ritardato rispetto alle intenzioni iniziali dei vertici della Lega,

(ilsole24ore.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE