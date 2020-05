Calcio no stop

Oggi si decide il futuro del calcio italiano, il governo dovrebbe dare il via libera alla ripresa della stagione 2019-2020. Le date restano quelle: 13 giugno o più probabilmente 20 giugno. La Serie A si chiuderà il 2 agosto, poi via con le Coppe Europee. La stagione attuale, come già comunicato dalla FIGC, si chiuderà ufficialmente il 31 agosto, la prossima si apre il giorno dopo, con il mercato estivo che si svolgerà dal primo settembre al primo ottobre 2020. Insomma tutto è già stato stabilito, non ci saranno stop, vanno solo limati alcuni dettagli. Ci sarà anche la Coppa Italia, da capire invece il futuro della Supercoppa. In tutto spazio anche all'Italia di Roberto Mancini che si radunerà dal primo al 9 di settembre per preparare le due gare di Nations League.

(il messaggero)