Calcio-Governo: tregua Serie A

Il mondo del calcio italiano spera sempre di più in una possibile ripartenza del campionato. Nella giornata di ieri infatti è arrivato il via libera da parte del Cts al nuovo protocollo presentato dalla commissione medica della FIGC, che permetterà nella giornata di domani a tutte le squadre di tornare ad allenarsi in gruppo. Sostanzialmente le modifiche riguardano il venir meno dell'obbligo di ritiro per le squadre, in caso di contagio il giocatore positivo deve andare in quarantena, la squadra non deve restare in isolamento ma dovrà sottoporsi a test sierologici e tamponi nelle successive 48 ore. La Serie A ora spera, in vista soprattutto del 28 maggio, giorno in cui il Ministro dello Sport Spadafora ha convocato una riunione con i vertici del massimo campionato italiano per decidere se, quando e come ripartire.

(Il Messaggero)