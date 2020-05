Calafiori sa come si riparte: ora spera di stare con i grandi

Nell’autunno del 2018 ha rischiato di finire anzitempo la sua carriera per un gravissimo inforunio al ginocchio. E' volato negli Stati Uniti per operarsi, è rimasto negli States quasi un mese, poi è tornato in Italia, a luglio dello scorso anno la Roma gli ha rinnovato il contratto fino al 2022 e lui è riuscito a tornare in campo. Riccardo Calafiori si è ripreso così partite, minuti e attenzioni

I rapporti con il suo agente, Mino Raiola, sono ottimi, ma l’attenzione di altre squadre è all’ordine del giorno. Adesso che ha compiuto 18 anni l’accordo può essere prolungato e la Roma conta di farlo quanto prima. Anche perché piace al Psg e al Liverpool, in Italia Juventus e Inter sono alla finestra, così come la Fiorentina.

Il giovane terzino spera di poter essere aggregato più spesso alla prima squadra. Fonseca vuole valutarlo e investire su di lui, la Roma è dello stesso avviso, anche se dopo la cessione di Luca Pellegrini alla Juve per motivi di bilancio niente può essere dato per scontato. Di certo Calafiori crede di potersi giocare le sue carte. E per il futuro, vista la situazione di Kolarov ,un terzino sinistro è una necessità.

(Gasort)