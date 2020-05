Calafiori nel limbo: a breve l'incontro con Raiola. E dalla Roma nessuna chiamata

E' stato al centro delle voci di mercato di queste ultime settimane, dalla Roma però non sono arrivate rassicurazioni. Riccardo Calafiori si aspettava una chiamata dal club in merito alla sua permanenza, che però non arrivata

Juventus, Inter, Paris Saint Germain e Manchester United stanno seguendo con attenzione la situazione del terzino della Roma Primavera, pronti a sferrare l’assalto se non dovesse arrivare in tempi brevi il rinnovo del contratto. A breve la famiglia del ragazzo avrà un incontro con il suo procuratore, Mino Raiola, per discutere del futuro: il piano A rimane la permanenza con rinnovo. Se la Roma dovesse decidere di cederlo però ci sarebbe da decidere quale offerta accettare.

(corsport.it)

