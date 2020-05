Cairo: «Ho dei dubbi sulla ripartenza e a finire il 20 agosto»

Ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo Urbano Cairo, presidente del Torino. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Sul protocollo:

«Il primo argomento serio e delicato riguarda i calciatori: dopo una sosta così lunga e tanti mesi senza campionato riprendere l’attività agonistica sarà molto faticoso e rischioso. Gli infortuni sono una grossa insidia, e infatti i giocatori stanno andando piano, in questo momento, perché hanno paura di farsi subito male».

Sui contatti di gioco:

«La ripartenza è una cosa abbastanza complicata anche perché il calcio è uno sport di contatto. Pensiamo a cosa di solito succede in area di rigore su un angolo: chi si aggrappa alla maglia, chi spinge, chi tira... ».

Sulle date per la chiusura:

«Questo è un altro argomento molto complicato. Con le premesse attuali, noi ci dedicheremo a questo campionato fino al 20 agosto, ma poi come faremo per il prossimo? Ai calciatori vuoi dare due o anche tre settimane di vacanza? E poi dovrai dargli un altro mese per la preparazione al nuovo campionato... Questo vuol dire che chiudendo il 20 agosto, si ripartirebbe il 20 ottobre. In un’annata nella quale ci sarà alla fine anche l’Europeo. A me sembra un po’ complicato»

(Gasport)