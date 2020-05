Bozzo avvisa Totti: "Vuole Tonali? Fare l'agente è dura"

L’avvocato Beppe Bozzo, agente del centrocampista del Brescia Sandro Tonali, sorride per l’ultima chat social di Totti, che si è candidato come agente del talento azzurro. "Io e Sandro ci abbiamo scherzato su. Ma, se posso permettermi, un grande campione amato ovunque come Totti non è necessariamente un grande agente. Vuol fare il procuratore? Prenda spunto da chi fa questo mestiere faticoso. Oltre al talento servono grandi sacrifici: gli stessi che ha fatto lui. Gli auguro una luminosa carriera".

Ma dove andrà?

«Non ho parlato con il presidente Cellino, ma ho letto con piacere che vuol lasciare a Sandro l’ultima parola».

Barcellona, Psg, City, Inter e Juve. Una bella scelta.

«Indubbiamente per Sandro ci sono prospettive importanti, alla sua età in pochi hanno avuto questa possibilità».

(gasport)