Bonaventura piace a tutti. Pedro o Kean, il bivio inglese

Giacomo Bonaventura è un nome che nella Roma potrebbe mettere tutti d'accordo. Sia Fonseca, che avrebbe in rosa un innesto pronto e d'esperienza, sia la società costretta a fare i conti con il bilancio. L’incognita riguarda le condizioni fisiche ma, come per Mkhitaryan, la Roma è costretta a fare di necessità virtù.

Piace molto Kean, nonostante qualche perplessità caratteriale. Ha tutte le caratteristiche che cerca la Roma, compresa l’età, 20 anni, che lo rende monetizzabile nel giro di qualche anno. Piace anche a Fonseca ma giocatori pronti come Pedro, anche lui in scadenza, sono preferiti.

(Gasport)