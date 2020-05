Battaglia sui diritti TV. Sesta rata non versata: mancano 233 milioni

Mentre la Serie A prova a ripartire, con la speranza che il campionato possa essere portato a conclusione, c'è un argomento che rischia di bloccare tutto il mondo calcistico: i diritti tv. Continua infatti la battaglia tra la Lega e le varie emittenti in merito al pagamento, ancora non effettuato, dell'ultima rata dei diritti televisivi per le partite del massimo campionato italiano. I vari broadcaster sembrerebbero non propensi a pagare, visto anche che in questo momento il campionato non sembra prossimo alla ripartenza e non vi è certezza che si ricominci; dall'altro lato però c'è la Lega che spinge per il saldo, anche perché 18 su 20 club di A hanno già fatturato quegli introiti. Le tv chiedono uno sconto, 120 milioni se la stagione dovesse riprendere e il doppio se si decidesse di fermarsi qui. Inoltre è in ballo l'ipotesi di sconto sulle future rate da pagare nella prossima stagione, ma il fatto che il contratto venga rinnovato con la Lega non sembra più essere così scontato.

(gasport)