Avv. Tortorella: «Rinegoziare i contratti in scadenza a giugno»

Diversi punti oscuri a proposito della questione contratti per i calciatori, a fronte del prolungamento della stagione oltre il 30 giugno. Risponde ad alcuni interrogativi in un'intervista concessa al quotidiano l'Avv. Flavia Tortorella, esperta in diritto sportivo.

Se per quanto riguarda i calciatori che sono vincolati ai propri club da un contratto pluriennale non sembrano porsi particolari problemi, per quelli in scadenza a giugno «sarebbe necessaria una rinegoziazione addizionale».

A dare direttive sui prestiti internazionali è la Fifa, spiega l'avvocato: il massimo organo del calcio auspica che i calciatori in prestito in un altro paese concludano la stagione lì dove l'hanno iniziata.

(Il Messaggero)