Assist Mkhitaryan: "Sarebbe bello restare a Roma"

Il tecnico dell'Arsenal Arteta vorrebbe Mkhitaryan ai Gunners nella prossima stagione, mentre la Roma e Fonseca vorrebbero contare sull'armeno, che più volte ha fatto sapere che si augura di restare a Roma. Ieri, così ha parlato all'ambasciata armena in Italia: «Dal primo giorno in cui sono arrivato a Roma mi sono trovato subito bene: con la squadra e con la città, tutto fantastico. Sarebbe bello restare, per giocare ancora la Champions e provare a vincere dei titoli».

Il suo contratto col club inglese scade nel 2021 e il suo agente Mino Raiola sta lavorando per rinnovarlo al ribasso così da tenerlo in prestito un altro anno a Roma con eventuale diritto di riscatto nell’estate 2021. L'Arsenal vuole almeno 15 milioni.

(Gasport)