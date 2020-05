Allenamenti oggi il sì del Cts, ma resta il nodo quarantena

Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare il via libera per gli allenamenti in gruppo a partire dal 18 maggio. Si aspetta però soprattutto il parere del Comitato tecnico scientifico che sarà chiamato a giudicare la nuova proposta di protocollo fatta dalla commissione medica della FIGC. Bisognerà rispondere a molti dubbi, uno su tutti il riguarda il da farsi se un giocatore risultasse positivo durante la ripresa degli allenamenti. In quel caso a esser messo in isolamento non sarebbe solo il calciatore, ma tutto il gruppo. Intanto la Germania valuta il da farsi dopo la risalita della curva dei positivi, mentre in Inghilterra più di cinquanta giocatori avrebbero espresso alla Lega le proprie paure e perplessità in merito al ritorno in campo.

(corsera)