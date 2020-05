Allenamenti in gruppo verso il via libera. Tutti gli appuntamenti per tornare in campo

In attesa di conoscere quali saranno le scelte del Governo in merito alla ripresa della Serie A, nella giornata di oggi per i club dovrebbe arrivare finalmente una buona notizia: ossia la ripresa degli allenamenti in gruppo. Come infatti previsto dal Decreto emanato dal Presidente del Consiglio, il 18 maggio tecnicamente dovrebbero riprendere tutte le attività relative agli sport di squadra. In questo scenario inoltre si attende di conoscere anche l'esito delle discussioni tra Cts e commissione medica della FIGC in merito al protocollo da applicare per la ripresa del campionato a giugno. Infine si attende di conoscere il giorno in cui verrà fissato l'appuntamento tra mondo del calcio e Presidente Conte, accompagnato dal Ministro dello Sport Spadafora, in cui verrà si dovrebbe finalmente avere una risposta, positiva o negativa, in merito alla conclusione della Serie A.

(gasport)