Allenamenti: Fonseca alterna bastone e carota

A Trigoria nuovo ciclo di tamponi, il sesto dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Ieri mattina i calciatori si sono sottoposti a nuovi controlli prima dell'allenamento, mentre i test sierologici saranno effettuati la prossima settimana.

Fonseca continua a lavorare con tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Zaniolo, che tornerà in gruppo tra un paio di settimane, l’infortunato Pau Lopez e Perotti, sempre alle prese con un affaticamento muscolare. Per preservare i suoi calciatori, dopo tre mesi di semi inattività, il portoghese ha studiato un piano di lavoro in cui vengono alternate sedute atletiche più stressanti e altre più leggere, in cui si dà più spazio alla tattica e alla tecnica.

(Corsera)