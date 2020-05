Allenamenti c'è il via libera

In attesa di conoscere quale sarà la decisione che Governo e FIGC prenderanno in merito alla ripresa del campionato di Serie A, nella giornata di ieri è arrivato il via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico che ha approvato il nuovo protocollo presentato dalla commissione medica della Lega. In questo modo da domani le squadra potranno tornare ad allenarsi in gruppo, senza correre il rischio di dover mettere in quarantena ogni elemento della squadra in caso di un giocatore positivo. Il 28 maggio intanto è stato indetto un incontro, che dovrebbe essere l'ultimo, tra Governo e mondo del calcio. In quella data si saprà se il campionato potrà riprendere, ma soprattutto si scoprirà se lo farà con il formato attuale, quindi giocare dal 14 o dal 20 giugno tutte le 124 partite rimanenti a concludere la stagione, oppure se verrà scelto un nuovo format che prevederà l'utilizzo dei playoff per l'assegnazione dello scudetto e playout per decretare le squadre che dovranno retrocedere.

(corsera)