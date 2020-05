Agnelli, l'appello al governo: "Adesso restituiteci i tifosi"

In Europa si sta pensando di far tornare la gente negli stadi. Non fa eccezione l'Italia dove il presidente della Juventus Andrea Agnelli, nell'Assemblea di Lega andata in scena l'altro giorno, avrebbe detto: "Mi aspetto che a luglio il governo ci dia una prima apertura parziale degli stadi". Ipotesi che negli altri paesi europei si sta valutando o si attuerà presto. In Polonia, dove il campionato è già iniziato venerdì scorso, il 19 giugno sarà consentito ai tifosi l'ingresso negli stadi, seppure con una quota del 25% della capacità complessiva di ogni impianto. In Russia, dove il pallone tornerà a rotolare dal 21 giugno, si permetterà di entrare negli stadi, ma solo fino al 10% della capienza. In Spagna è al vaglio l'ipotesi di un graduale rientro negli impianti sportivi. Stadi riaperti al 30% a settembre, al 50% a novembre, al 100% a gennaio 2021. L'intenzione di permettere alla gente di tornare ad assistere le partite dal vivo, sugli spalti, c'è anche in Serbia, Belgio e Portogallo, rispettando ovviamente il distanziamento sociale.

(Corsport)