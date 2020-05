Agazzi dice no: «Il virus fa paura». Risolto il contratto

C'è anche chi ha deciso di mettere il calcio in secondo piano, forse definitivamente. Michael Agazzi, portiere con un passato in Nazionale e in Serie A attualmente alla Cremonese, ha messo l'emergenza Coronavirus al primo posto ella lista delle priortà e per questo ha deciso di lasciare la Cremonese: «Mi sono reso conto che nella situazione causata dal contagio da Covid 19 il mio amato calcio è passato in secondo piano. E quindi ho preso la decisione, sofferta ma ponderata, di rescindere il contratto con la Cremonese». Una decisione che probabilmente coincide anche con l'addio al calcio giocato: «Credo che le società, pur facendo il massimo sforzo per consentire ai calciatori di lavorare in sicurezza, non riescano a garantire al cento per cento la tutela della salute. E questo mi spaventa. Vedo inoltre che potrebbe profilarsi un lungo periodo di ritiro, al quale risponderei di no. Negli ultimi anni, pensando al futuro, ho cercato di mettere in cima alle mie priorità la famiglia».

(Gaasport)