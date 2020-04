Zaniolo: "Voglio diventare una bandiera giallorossa"

Nicolò Zaniolo dichiara ancora una volta il suo amore per la Roma. Stavolta ai microfoni di Sky racconta di dovere tutto al club giallorosso e di essere consapevole di non poter raggiungere i livelli di Totti o De Rossi, ma di voler comunque diventare una bandiera della Roma.

Del classe '99 ha parlato anche Christian Panucci in un'intervista rilasciata a Radio Radio. Si tratta di un predestinato secondo l'ex terzino, che ha poi detto la sua su come De Rossi sia portato per fare l'allenatore.

Nel frattempo è attesa per oggi la pubblicazione dell'accordo per tagliare gli stipendi in casa Roma. Esclusi dal provvedimento i calciatori che guadagnano meno, vale a dire Fuzato, Cetin e Ibanez.

(Il Messaggero)