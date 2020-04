Zaniolo: sì al rinnovo. Pau Lopez, la Premier chiede informazioni

In questa prima stagione in giallorosso, interrotta dall'emergenza Coronavirus, Pau Lopez ha fatto vedere cose buone e cose meno buone. Di positivo c'è il suo rendimento convincente della prima parte della stagione che gli ha permesso di conquistare un posto nella nazionale spagnola, a cui si devono aggiungere i 9 clean sheet conquistati in 34 partite disputate. Poi, dopo l'errore nel derby, il portiere spagnolo ha perso sicurezza, anche nel gioco dei piedi, che doveva essere il suo punto di forza. Fonseca continua a puntare su di lui, anche se negli ultimi giorni sembra che alcuni club della Premier League stiano facendo dei sondaggi. A meno di 30 milioni di euro Pau Lopez non parte.

Intanto Nicolò Zaniolo è pronto a prolungare il contratto con la Roma, come ha ammesso il suo agente Claudio Vigorelli: «Siamo disponibili a estendere il contratto di Nicolò, il giocatore sta bene nella capitale».

(Corsera)