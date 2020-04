Zaniolo ora può sognare il grande ritorno

Zaniolo scalda i motori. Il giocatore giallorosso che sta recuperando dalla rottura del legamento crociato del ginocchio e giovedì scorso è stato visitato presso dal professor Mariani a Villa Stuart. L’esito è stato più che positivo, come ci conferma lo stesso Mariani. «Il ginocchio è guarito, non ho nemmeno più bisogno di visitarlo, se tutto, come credo andrà nel migliore dei modi. Coronovirus permettendo, tornerà presto a disposizione dello staff tecnico della Roma, che lavorerà con lui nel modo che riterrà più opportuno». Ovviamente, nessuno intende fare alcun tipo di forzatura sui tempi del rientro: «Se il campionato ricominciasse a giugno, come in tanti sperano, so che l’ultima giornata si disputerebbe alla fine di luglio, e l’avversario sarebbe proprio la Juventus. Può essere che Nicolò per quel giorno possa essere in campo, magari anche solo per qualche minuto».

Il giocatore intanto ha ricominciato a correre dai primi di aprile: «Fa circa mezz’ora al giorno, alternando serie da un minuto: 13 km/h e 10 km/h, per poi fare cyclette - spiega suo padre Igor - e questo è solo una parte del suo impegno. Infatti, lavora almeno tre ore al giorno. Qualche volta sono io che gli dico di prendersi una giornata di riposo, ma lui non sente ragioni: vuole recuperare il prima possibile».

(Gasport)