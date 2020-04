Zaniolo leader e Villar sorpresa: la Roma punta sui «future-bond»

Al termine dell'emergenza coronavirus ci sarà da affrontare il nodo della cessione della società a Friedkin, ora in alto mare. L’attuale dirigenza della Roma, però, ha le idee chiare sulle strategie necessarie per ripartire. In sintesi: risparmi sugli ingaggi e riduzione della rosa, valorizzazione dei giovani, flessibilità e inventiva nelle sponsorizzazioni, un rapporto nuovo e migliore con la tifoseria.

La Roma ripartirà da Zaniolo, Pellegrini, Kluivert, Diawara e Villar. Possibile il ritorno di Frattesi; Calafiori e Bouah saranno inseriti stabilmente negli allenamenti della prima squadra. Da capire il destino dei prestiti di Schick (Lipsia), Karsdorp (Feyenoord) e Nzonzi (Rennes). Il ds Petrachi sta studiando anche la possibilità di prolungare i prestiti di Zappacosta con il Chelsea e di Mkhitaryan con l’Arsenal. Se il Manchester United non abbasserà le pretese, invece, sarà difficile riscattare Smalling, Sarà battuta anche la strada dei parametri zero, che però non potranno appesantire troppo il monte ingaggi: Pedro e Götze le ultime idee.

(Corsera)