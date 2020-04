Zaniolo è il re: è entrato nel cuore dei tifosi della Roma. E la sua maglia vola

Nicolò Zaniolo è ormai un simbolo per i tifosi della Roma, che gli testimoniano il proprio affetto in ogni occasione possibile, anche negli stores: la maglia del classe '99 è infatti la più venduta di tutte in casa giallorossa. Più di quelle dei senatori Dzeko e Kolarov. Più di quella dell'ultimo romano e romanista, Pellegrini. Insieme, le maglie del bosniaco, di Pellegrini e, appunto di Zaniolo, rappresentano oltre il 60% del totale venduto.

E Zaniolo ricambia l'affetto dichiarando il proprio amore per i colori ogni volta che può.

(Gasport)