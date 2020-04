Watts, braccio destro di Friedkin, guida la fase 2 del Covid in Texas

A febbraio era stato a Roma per leggere e approfondire le carte dell’acquisizione delclub giallorosso. Ora guiderà la ripartenza in Texas. Si tratta di Mark Watts, braccio destro di Dan Friedkin, il magnate texano che vuole subentrare al timone del club giallorosso. Watts, presidente del The Friedkin Group, è stato incaricato dal governatore del Texas, all’interno della task force che detterà le linee guida della ripresa dall'emergenza coronavirus dello stato americano.

L'emergenza coronavirus ha indubbiamente rallentato la trattativa per il passaggio di mano della Roma. In realtà Friedkin viene descritto sempre come interessato, ma ci vorranno tempi diversi e anche un costo intevitabilmente rivisitato dell'affare.

(Corsport)