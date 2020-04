Via da Milano: Inter e Milan dicono no

Tra le ipotesi analizzate da Lega e Federcalcio anche quella di concentrare la Serie A in un'unica sede, come Roma, oppure distribuire le partite secondo una distinzione tra aree più o meno colpite dal Coronavirus. Ieri, il presidente della Figc Gravina ha suggerito anche la possibilità di «un campionato senza partite al Nord». Dunque, Milano e Bergamo, le città del campionato più colpite, dovrebbero chiudere San Siro e il nuovo Gewiss Stadium. La ripresa, quando le condizioni lo permetteranno, sarà accompagnata da un protocollo di «prescrizioni e raccomandazioni» riservato ai giocatori e a tutto il personale che opera a stretto contatto, in questo modo la squadra godrebbe di protezione totale indipendentemente dal luogo in cui si svolgerebbe il match.

Potrebbe però intervenire una disposizione di divieto del Governo o della Ragione e in quel caso i club dovrebbero necessariamente indicare un’altra sede delle proprie partite casalinghe.

(Gasport)