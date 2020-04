Un'idea per tutti: maxi-ritiro fino all'ultima giornata

Prove di ripartenza del calcio italiano. Alla ripresa delle attività al termine dell'emergenza coronavirus la Figc si appoggerà ad una commissione medico-scientifica, allo scopo di varare un protocollo per la ripresa degli allenamenti.

In aggiunta, sono al vaglio tutta un'altra serie di ipotesi per alzare al massimo il livello di sicurezza. Le porte chiuse sono già da date per scontate, ma poi si passa dal controllo costante della positività dei calciatori ai maxi-ritiri, dalle safe-zone alle gare in campo neutro. Si giocherà talmente spesso che i giocatori saranno quasi sempre in ritiro. Ecco perché qualcuno ha anche pensato ad un unico maxi-ritiro, che cominci con la prima partita e si concluda con l'ultima.

(Corsport)