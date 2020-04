Under: «Non sono un top player ma lo diventerò»

«Non credo di essere ancora un top player, ma lo diventerò», così Cengiz Under parla ai media turchi del suo percorso di crescita in maglia giallorossa. «Sono debole sulle palle alte, devo lavorare sodo e migliorare sotto tutti i punti di vista», ha aggiunto. Di Nicolò Zaniolo, invece, ha parlato il ct Roberto Mancini in prospetti Europeo, ora in programma nel 2021: «Vediamo se recupera al 100%. È così giovane che potrà ancora migliorare a livello tattico: può ricoprire diversi ruoli, non lo vedo come numero 9».

(Corsera)