Una lotta al virus da applausi e i tifosi ora si riavvicinano

Il lavoro svolto dalla Roma in questi giorni per il sociale, ha riavvicinato molti tifosi giallorossi al club, colpiti dall'impegno profuso da Roma Cares per dare un contributo concreto durante l'emergenza sanitaria. Si registra in particolare il riavvicinamento persino di una frangia ultrà alla dirigenza, dopo le tante contestazioni di cui era stata vittima la proprietà. Abbastanza per capire che le iniziative fatte dal club per cercare di alleviare gli effetti della pandemia tra i più deboli, hanno colpito al cuore.

(Gasport)