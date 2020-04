Un Papeete per Lotito

IL FOGLIO (M. CRIPPA) - Mi chiamano Lotito il virologo, io scienziato, ma alla Lazio ho una struttura eccellente. Ho già tamponi e test sierologici. Poco manca e dovremo chiamarlo anche Capitano del Popolo, Lotito Claudio. Chissà se ha pure la scorta di mascherine per scendere in piazza con tutta la curva come Salvini Matteo. [...] Manco fosse spiaggiato al Papeete, il padrone della Lazio ha proposto la sua soluzione per salvare il sistema calcio.

[...] Come economista, sembra Bagnai. Ma come politico è un Salvini. Solo che poi, contro i pieni poteri, interviene l’arbitro. E con la Juve, caro lei, sono sempre cazzi.