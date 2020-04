Trigoria sanificata, ambienti attrezzati: pronto il piano Roma

La Roma, come il resto della Serie A, sta studiando soluzioni in vista della ripresa degli allenamenti sia sul nuovo modo di lavorare sul campo dividendo i giocatori in gruppi ristretti e alternandoli nelle esercitazioni sia dal punto di logistico. Il centro sportivo di Trigoria è stato già sanificato e attrezzato con i calciatori che avranno a disposizione ognuno una propria doccia per evitare rischi, asciugamani e borracce personalizzati, come i cestini per gli "spuntini", e non pranzeranno più tutti insieme, useranno inoltre piatti e bicchieri di plastica. I protocolli di sicurezza saranno rispettati alla lettera e i tesserati saranno muniti di guanti e mascherine.

(Corsera)