Trigoria “monouso”, doccia in camera e non si pranzerà più insieme: la Roma ripartirà così

Il calcio in Italia si prepara a ripartire non appena l'emergenza coronavirus sarà terminata. La Roma, come tutte le altre società italiane, sta aspettando istruzioni dalla Lega per poter riprendere gli allenamenti, ma intanto a Trigoria si inizia ad allestire il piano per permettere ai giocatori di potersi allenare in tutta sicurezza. I giocatori si alleneranno a gruppi, riducendo al minimo i contatti e non potranno utilizzare gli spogliatoi per farsi le docce, che saranno fatte nelle camere del centro sportivo. In aggiunta anche l'ora dei pasti sarà riorganizzata, in modo tale da non far mangiare i giocatori vicini o a rischio contatto.

(gazzetta.it)

