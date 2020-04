Trigoria "chiusa". La protesta di Fonseca

Dopo il medico sociale Causarano, anche il tecnico giallorosso Paulo Fonseca si dice stupito della mancata possibilità di allenarsi a Trigoria per i giocatori della Roma: "Non riesco a capire - così è intervenuto a Teleradiostereo - perché si possa correre in un parco pieno di persone e invece non ci si possa allenare a Trigoria, dove ci sono tutte le possibilità di lavorare in sicurezza. Abbiamo tre campi e sono più sicuri rispetto al parco". Secondo il portoghese "si sta lavorando per creare delle condizioni per lottare sul campo con le società che spendono tanti soldi", mentre "l'ambiente esiste in qualsiasi club. Ci sono molte critiche, ma questa è la dimostrazione di quanto sia grande la Roma". Fronte mercato: il club giallorosso tratta col Lipsia il riscatto di Patrik Schick.

(La Repubblica)