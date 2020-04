Totti nuovo procuratore di Insigne? Il retroscena sulla telefonata

Nel corso della diretta Instagram di ieri tra Francesco Totti e Fabio Cannavaro si è parlato anche di Lorenzo Insigne. «Hai visto, Insigne non è più con Raiola » dice Fabio Cannavaro. E Francesco Totti, di rimando e ironicamente: «Sì, l’ho sentito. Ci ho parlato: è tutto fatto!» Tra una battuta e l'altra, però, non è così assurdo che il capitano del Napoli abbia parlato di una collaborazione futura con l'ex 10 giallorosso, che ha fondato le società di assistenza e consulenza CT10 e IT Scouting.

(corsport)