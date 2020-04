Totti «gufa» l'amico Inzaghi

IL TEMPO (F. BIAFORA) - «Fonseca è un grandissimo allenatore, me ne parlano tutti bene». L'allenatore portoghese ha convinto chiunque a Roma, compreso Francesco Totti, intervistato da Sky per una speciale a lui dedicato: «Con l'unione e con alcuni innesti precisi possiamo fare un grandissimo campionato. Uso il plurale perché rimarrò sempre della Roma. Anche se sono fuori da Trigoria, Il mio cuore sarà sempre lì dentro». La leggenda giallorossa ha poi parlato di diversi altri argomenti: «Spalletti? II primo è stato come un padre. Il secondo ha voluto mettermi i bastoni tra le ruote. La Lazio? Gli dice tutto bene, spero si possano fermare il prima possibile, anche se con Inzaghi ho sempre avuto un bellissimo rapporto. L'addio? Quando l'ho fatto in passerella non avrei salutato alcune persone, ma ho dovuto mettere da parte tutto».