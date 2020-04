Non solo il dispiacere per i rapporti praticamente assenti con la Roma di oggi. Francesco Totti ha confidato in una diretta Instagram con l'amico Luca Toni di essere affascinato dal gioco di Paulo Fonseca, di cui a suo dire tutti dicono un gran bene. L'ex capitano si è detto colpito dal modo offensivo in cui il portoghese imposta le partite e dalle qualità del tecnico e della persona.

(Corsera)