Totti e Florenzi: Trigoria più lontana

Se le possibilità di Francesco Totti di rientrare nella Roma sono legate al passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin non si può fare a meno di registrare come un suo ritorno a Trigoria sia, ad oggi, ancora più lontano rispetto a quanto non fosse qualche mese fa. Il Coronavirus ha bloccato di fatto la trattativa di cessione del club, e Totti si sfoga con il suo amico Luca Toni raccontandogli l'assurdità di non sentirsi più a casa al Fulvio Bernardini. Improbabile anche un ritorno di Florenzi: Fonseca non lo vede, e allora è possibile che per il classe '91 di Vitinia il Valencia provi a prolungare il prestito.

(La Repubblica)