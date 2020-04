La ferita di Francesco Totti è ancora aperta, e sanguina. In una diretta Instagram ha raccontato al suo amico Luca Toni come sia dura aspettare fuori dalle mura di Trigoria che suo figlio Christian finisca ogni allenamento in giallorosso. Dopo 30 anni ad indossare la maglia della Roma. Per il momento di rimettere piede al 'Fulvio Bernardini' non se ne parla, e quindi nemmeno di osservare suo figlio dagli spalti mentre diventa un giovane calciatore.

(Gasport)