In questi giorni in casa, a causa della pandemia, Luca Toni è intervenuto in diretta su Instagram con Francesco Totti: «La cosa è nata come una chiacchierata simpatica tra due cari amici. È andata bene e l’abbiamo riproposta. Anche la seconda diretta è stata un grande successo, è stata seguita davvero da tanta gente. E così stiamo pensando a una terza». Due calciatori che facevano impazzire i tifosi: «Ma noi eravamo più forti di quelli di oggi. Allora c’erano più campioni».

(Gasport)