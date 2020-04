Teté e gli altri. Fonseca guarda in casa Shakhtar

Ad ammettere che la Roma guarda anche in casa dello Shakhtar è stato un paio di giorni fa Paulo Fonseca direttamente alla tv ucraina: «Conosco molto bene le abilità dei giocatori dello Shakhtar, alcuni potrebbero giocare nelle migliori squadre europee. Se possibile, mi piacerebbe contare su un paio di loro». I giocatori che piacciono di più all'allenatore giallorosso sono i due brasiliani: Marcos Antonio e Teté, entrambi classe 2000. Il primo, che costa intorno ai 7-8 milioni, è un centrocampista moderno, il secondo, che vale circa 15 milioni, è un attaccante esterno che gioca prevalentemente a destra.

Poi, anche il terzino sinistro Ismaily, che ha però 30 anni e costa 15 milioni, ma la Roma ha deciso di fare investimenti solo per gli under 27. Quindi, stesso discorso per Taison. Infine l'agente di Kovalenko, centrocampista centrale con il contratto in scadenza nel 2021, ha detto in merito all'interesse dei giallorossi che «tutto è possibile, ma non stiamo trattando».

(Gasport)