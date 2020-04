"Test, tamponi e poi in campo": così Lotito ha unito la Serie A

"Non capisco perchè gli allenamenti debbano fermarsi in condizione di massima prevenzione", queste parole di qualche giorno fa riassumevano il pensiero di Claudio Lotito, ora tutta la Serie A sposa la sua tesi dopo averla contestata. Anche il patron della Juve, Agnelli, inizialmente contrario al ritorno in campo, sembra poter cambiare idea, dato che Fifa e Uefa hanno minacciato l'esclusione dalle coppe europee qualora non si terminasse la stagione; a ciò si aggiunge il danno economico. Le parole di Lotito, quindi, risonano tra i club di Serie A ma anche delle leghe minori: tamponi a tappeto in modo da assicurare che non ci siano infetti e tornare all'attività. Il problema però è quello che non tutte le squadre sono grado di fare tamponi, alcuni club provano a comprarli privatamente o tramite commercializzazioni. Intanto tra le proposte che la Lega ha sul tavola c'è quella sulla legge sugli stadi, con il presidente della Fiorentina Commisso che ha chiesto a gran voce una revisione.

(il messaggero)