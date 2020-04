Tensione per i rimborsi tra 10 club e 195.000 tifosi

Una questione spinosa legata allo stop imposto al calcio dal Coronavirus è quella del rimborso dei tifosi che hanno già acquistato titoli di accesso allo stadio per le gare che, se si disputeranno, saranno senz'altro a porte chiuse. Il Codacons promette battaglia, mentre le società di calcio che nella massima serie non prevedono un ristorno per i propri tifosi sono ben 10: Atalanta, Brescia, Genoa, Inter, Juventus, Lecce, Roma, Sampdoria, Spal e Udinese.

Il 50% dei club di Serie A, dunque, che interessa un bacino di tifosi - ovviamente solo relativamente a quelli che frequentano lo stadio - di 194.870 unità.

(Corsport)