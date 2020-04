Tempi, tamponi e una domanda: un nuovo positivi e si ferma tutto?

Ad avere un ruolo chiave nella ripartenza i medici sociali, che devono tutelare non solo i calciatori e i tecnici ma anche il "gruppo squadra", così come definitivo dal protocollo medico-sanitario della Figc, che prevede infatti che operino una «costante valutazione clinica», diano «indicazioni sui comportamenti da tenere» e vigilino sulla «sanificazione».

Il punto più discusso riguarda però l’eventualità di un calciatore positivo. Il protocollo risponde per ciò che riguarda gli allenamenti e prevede che la persona positiva «dovrà essere isolato in una stanza ben aerata che dovrà rimanere chiusa senza che nessuno possa accedere a eccezione delle squadre di emergenza e degli addetti al soccorso». Per i compagni di squadra e lavoro si ripristinerà la distanza interpersonale, con la sospensione temporanea degli allenamenti di gruppo, e un doppio esame del tampone in 24 ore, con test sierologici per tutti da effettuare subito e a da ripetere a distanza di 5-7 giorni. Se invece dovesse capitare a ripresa agonistica già avvenuta, porterebbe a una fermata generalizzata.

