Taglio ingaggi per aiutare i dipendenti

La Roma aspetta di conoscere il futuro della Serie A, ma nel frattempo inizia a vagliare le possibili strategie per cercare di arginare al meglio questo periodo di crisi causato dal coronavirus. Nella giornata di ieri il tecnico Fonseca ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha aperto alla possibilità di seguire la via intrapresa da Juventus e Barcellona, ossia quella di optare per il taglio degli stipendi per aiutare tutti coloro che lavorano nel club: «Dobbiamo essere pronti ad aiutare il club in questo momento difficile. Serve sensibilità». Dai primi colloqui svolti tra dirigenti e squadre sembra che nessuno si sia dimostrato contrario a questa ipotesi. I giocatori dovrebbero rinunciare a una mensilità, fissata al 60%, e poi avere i tre stipendi restanti dell'anno calcistico pagati dopo il primo luglio, in modo da alleggerire il bilancio attuale.

(Il Messaggero)