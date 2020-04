Tagli: un mese per i dirigenti. E via alla Cig

In questo momento di difficoltà per via dell'emergenza coronavirus, anche i dirigenti della Roma hanno deciso di contribuire per alleviare le sofferenze economiche del club rinunciando ad una mensilità di stipendio. Intanto la società ha messo un numero non definito di dipendenti di Trigoria, alcuni lavorano a partita Iva, a rotazione in cassa integrazione. Possibile che i calciatori integrino il mancato guadagno.

Gesto lodevole anche da parte dei tifosi che hanno partecipato alle iniziative promosse da Roma Cares.

(Gasport)