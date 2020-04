Svincolati il 30 giugno? I calciatori attendono. E per prestiti e riscatti tempi e cifre invariati

Premessa: niente è stato già deciso. Ogni campionato avrà chiusure differenti e per i contratti si andrà oltre la classica deadline del 30 giugno. In Serie A non mancano nomi eccellenti che a breve potrebbero essere liberi: tra gli altri Ibrahimovic (prolungamento legato a obiettivi personali), Biglia e Bonaventura del Milan, Mertens e Callejon del Napoli, Buffon della Juventus (in odore di rinnovo), Padelli e Borja Valero dell’Inter e Palacio del Bologna, mentre De Silvestri si legherà ancora al Torino.

La Fifa non può prevalere sugli accordi tra le parti e su una legge dello Stato. Così sta puntando sulla «raccomandazione» che suggerisce quanto segue: i contratti verranno prolungati fino al termine ufficiale della stagione.

Ma se per esempio un giocatore si opponesse? Servirebbe arrivare alla «stretta di mano» con la società, altrimenti ci si dovrebbe affidare alle leggi del lavoro e sportive nazionali e alla camera di risoluzione della Fifa. Altro punto riguarda le coppe: cosa accadrebbe se terminassero dopo i campionati, magari alla metà di agosto? Qui ci sono meno dubbi: il giocatore raggiungerebbe la nuova squadra a competizione conclusa. Un altro caso: la Bundesliga andrà in vacanza in anticipo rispetto alla Serie A? Chi gioca in Italia dovrà regolarmente finire la stagione con la squadra attuale.

Per quanto concerne i riscatti non ci sono sorprese: le squadre che potranno esercitare il diritto di acquisto avranno tempo, appunto, fino al prossimo 30 giugno, indipendentemente dal termine della stagione e dall'inizio del mercato estivo.

(Gasport)