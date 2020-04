Stop? Derby Verona-Milan per l'Europa. Se la A chiude sarà decisiva la scelta del criterio

Il rischio che qualche campionato europeo si fermi del tutto è concreto. L’Esecutivo Uefa ha previsto il piano-B: un campionato “interrotto” dovrà comunque comunicare una classifica, per qualificare le squadre alle prossime coppe. E' successo in Belgio e Scozia, l'Olanda è vicina a seguire la stessa strada. E se succedesse alla Serie A?

La linea dettata dall'Uefa è semplice: varranno i risultati sul campo nella stagione in corso per assegnare i posti nelle coppe. La decisione finale per l'Italia, nel caso l'emergenza coronavirus costringa a non riprendere le attività spetta al Consiglio federale, mentre la Lega può fare proposte. Al momento sarebbero in gioco due criteri diversi, visto che è improprio parlare di classifica tra sqaudre che non hanno giocato lo stesso numero di match. Il primo criterio è il quoziente punti/partite: divide i punti fatti per le partite giocate. Il secondo criterio considera la classifica alla 25a giornata (quando tutti avevano giocato 25 partite).

Con entrambi gli scenari 6 posti su 7 sarebbero già assegnati: Juve, Lazio, Inter e Atalanta in Champions, Roma e Napoli in Europa League. Il problema è l’ultimo posto utile, nel primo caso premierebbe il Verona, nel secondo il Milan (c'è però il nodo Coppa Italia, visto che la vincente avrà l'ultimo posto a disposizione)

L’Uefa intanto ha cercato di mettersi al riparo, decretando che i campionati potranno non concludersi solo per “motivi legittimi”. Ovvero, un ordine ufficiale che vieti gli eventi sportivi nei tempi utili o gravi problemi economici che rendano impossibile proseguire la stagione.

(Gasport)