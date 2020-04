Stipendi da tagliare: si tratta sul periodo

L'argomento di discussione nel vertice tra rappresentanti della Lega (Dal Pino e De Siervo, presidente e a.d.) e dell’Aic guidata da Tommasi è stato quello degli stipendi dei calciatori, ma finora non si è trovato un accordo sui tempi dell’eventuale sospensione: per la Lega deve riguardare l’intero periodo di inattività. E alle ultime tre settimane di marzo rischia di aggiungersi tutto aprile, maggio e giugno: in ogni caso il periodo durante il quale il governo non permetterà allenamenti e partite. La controproposta del sindacato è di sospendere gli stipendi per un mese soltanto. Con una specifica: Lega e l’Aic lavorano alla sospensione degli ingaggi, mentre è prerogativa dei club trattare eventuali tagli definitivi

(gasport)