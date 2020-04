Sousa: "Seguivo Kalinic da quando giocava in Inghilterra. Ha una psicologia complessa, ma è un formidabile attaccante"

TUTTOSPORT - Paulo Sousa, attualmente tecnico del Bordeaux che ha allenato in Italia la Fiorentina ed era stato accostato anche alla panchina della Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo in cui, tra le altre cose, ha parlato anche dell'attaccante giallorosso Nikola Kalinic. Queste le sue parole: "Ho avuto la fortuna di allenare un gruppo fantastico di cui ho bellissimi ricordi. Nikola Kalinic lo seguivo da quando era un ragazzino al Blackburn e io mi trovavo in Inghilterra. Ha una psicologia complessa, ma è un formidabile attaccante".