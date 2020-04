Smalling e Micki: assist della Fifa per la conferma

L'input della Fifa di estendere i contratti fino al 30 giugno si è trasformato in un assist per la Roma, che avrà la possibilità di trattenere Smalling e Mkhitaryan fino al termine della stagione. Lo United chiede per il centrale una cifra vicina ai 20 milioni, e l'Arsenal non concederà il trequartista in prestito per un altro anno: l'armeno è in fatti in scadenza al 2021.

La Roma non vuole spendere cifre esorbitanti, e non può, visto il bilancio e lo stallo nella trattativa di cessione a Friedkin. Le cose potrebbero cambiare di molto solo con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. E anche spalmare le ultime tre mensilità degli stipendi dei calciatori darebbe una mano al club.

Intanto proprio il difensore si racconta in un'intervista rilasciata ieri ai canali ufficiali della società, mentre lady Dzeko annuncia l'arrivo di un nuovo figlio.

(Il Messaggero)